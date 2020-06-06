خليفة حفتر: القوات الليبية تسعى لطرد المستعمرين الأتراك

أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، أن القوات المسلحة العربية الليبية تعمل على استعادة سيادة الدولة وطرد المستعمرين الأتراك.وأضاف حفتر في كلمة له في مؤتمر مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أن تركيا تزيد من تعقيد حل الأزمة الليبية، مشددا على أن تدخلها عزز حالة الاستقطاب الداخلي.وقال:" أنقرة تريد حصار ليبيا ومصر من خلال الاتفاق مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية".وأكد القائد العام للجيش الليبي، أن القيادة العامة تعاطت بإيجابية مع المبادرات الدولية.كما أكد على ضرورة وحدة ليبيا وسيادتها، وعلى ضرورة القضاء على التشكيلات المصنفة إرهابيا.واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلًا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.