«أمهات مصر» تطالبن «التعليم» بـ«جلسة عرب» لحل أزمة مصروفات المدارس الخاصة

طالبت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، تدخل وزارة التربية والتعليم لحل أزمة مصروفات المدارس الخاصة وإيجاد حل وسط يرضي أولياء الأمور والمدارس لمصلحة الطالب.وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن المشكلة معقدة من عدة جوانب، حيث أن أغلب أولياء الأمور متعثرين ماديا في ظل وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهناك أولياء أمور آخرين يرفضون فكرة دفع مصروفات الفصل الدراسي الحالي "الترم الثاني" من الأساس لأنهم يرون أنهم لم يستفيدوا ولم يذهبوا إلى المدرسة حتى ولو كانت أغلب المدارس استكملت الدراسة أونلاين، وهناك أولياء أمور آخرين دفعوا المصروفات كاملة منذ العام الماضي ويرون أنهم لم يستفيدوا.وتابعت: "هناك مدارس طالبت أولياء الأمور بدفع مصروفات العام الدراسي القادم من الآن خاصة لمرحلة رياض الأطفال، رغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة للعام الدراسي الجديد وكيفية الدراسة فيه في ظل وباء كورونا"، مستطردة: " في المقابل، المدارس الخاصة هددت على لسان رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بدوي علام بأن من لم يسدد مصروفات التيرم الثاني الحالي، سيتم فصله" .وشددت على ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم وحسم الأمر من خلال تقديم حلول ومقترحات تراعي ظروف أولياء الأمور المادية والمدارس الخاصة أيضا، بحيث حلول ترضي الطرفين وتحل الأزمة ولنعتبرها "جلسة عرب" تقوم بيها الوزارة .