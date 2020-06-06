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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السيستاني يناشد العراقيين الحذر من كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 10:19 ص
السيستاني
السيستاني
وكالات
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ناشد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم السبت، الشعب العراقي بضرورة أخذ المزيد من الحيطة والحذر للوقاية من فيروس كورونا، بعد تسجيل 1006 إصابات خلال 24 ساعة العراق أمس الجمعة، ومن المتوقع أن تتزايد أعداد الإصابات وفقا لمسؤولين حكوميين عراقيين.

وقال السيستاني، في بيان صحفي: "في هذه الأيام الصعبة حيث تزداد أعداد المصابين بوباء كورونا في مختلف المناطق بصورة غير مسبوقة، ولا سيما في العاصمة العزيزة بغداد، نتوجّه اليكم مرة أخرى لنناشدكم وندعوكم الى مزيد من الحيطة والحذر، ونؤكد عليكم بضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الوقائية التي توصي بها الجهات المعنية كتجنب التلامس مع الآخرين والاحتفاظ بمسافة معينة منهم واستخدام الكمامات والتقيد بغسل اليدين بالمواد المنظفة او تعقيمهما ونحو ذلك".

وأضاف: "الالتزام الصارم بهذه الإجراءات ونحوها يساهم بشكل فاعل ـ كما يقول أهل الاختصاص ـ في الحدّ من انتشار هذا الوباء وتقليل عدد الإصابات به، ومن هنا فإن رعايتها يتسم بأهمية كبيرة وبات أمرًا ضروريًا لا يصح التساهل والتسامح بشأنه، ولا سيما مع ما يعاني منه البلد من ضعف الإمكانات المتاحة لتوفير العناية الطبية اللازمة للأعداد المتزايدة من المصابين التي تغص بهم العديد من المستشفيات وغيرها".

وأشار السيستاني إلى أن "الحيلولة دون انتشار هذا الوباء بأوسع مما هو عليه في الوقت الحاضر مسؤولية الجميع مواطنين ومسؤولين، فلا بد من أن يكون الجميع على مستوى هذه المسؤولية الكبيرة ويتعاونوا في اجتياز هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر والتبعات".

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