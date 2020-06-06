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مصر

ضبط صيدلية تتاجر فى الأدوية المخدرة ببنى سويف (صور)

السبت 06/يونيو/2020 - 02:31 ص
صيدلية تتاجر فى الأدوية
صيدلية تتاجر فى الأدوية المخدرة
نرمين محمود الدهان _محمد حفيظ
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شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بـ”بني سويف”، اليوم، حملات رقابية بنطاق المحافظة في ظل الظروف الراهنة وأزمة إنتشار فيروس كورونا بعد ورود معلومات عن وجود كيانات ومصانع غير مرخصة تهدد صحة وسلامة المواطنين وكان تقرير النتائج على النحو التالي:

"بناء على المعلومة الوارده الي الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببني سويف تفيد قيام صيدلية بالإتجار في الأدوية المخدرة وبيعها للجمهور دون تذكرة طبية وبأزيد من السعر الجبري وكذلك برفع أسعار المستلزمات الطبية.

صيدلية تتاجر فى الأدوية
صيدلية تتاجر فى الأدوية المخدرة
"بناء على المعلومة الوارده الي الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببني سويف تفيد قيام صيدلية بالإتجار في الأدوية المخدرة وبيعها للجمهور دون تذكرة طبية وبأزيد من السعر الجبري وكذلك برفع أسعار المستلزمات الطبية.

وعليه تم تشكيل حملة من جهاز حماية المستهلك بعضوية وبالإشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلي وبالتوجه إلى مقر الصيدلية سالف الذكر، وتم عمل محاولة شراء بمعرفة عضو الجهاز محمد محمود سنوسي ويرافقه دكتور مصطفى عبد العظيم بإدارة التفتيش الصيدلي وتم إخطارهم بعدم وجود الكمامات والكحول بالصيدلية ولا يتم بيعها وبدخول باقي أعضاء الحملة وإظهار هويتهم للمدير المسئول بالصيدلية وبقيام إدارة التفتيش الصيدلي بالتفتيش داخل الصيدلية تبين الآتي:
صيدلية تتاجر فى الأدوية
صيدلية تتاجر فى الأدوية المخدرة
- تم العثور على المستلزمات الطبية التي تم محاولة شراؤها وامتنعت الصيدلية عن بيعها وبيانها كالآتي:
• 33 عبوة مدون عليها alcohol كحول ايثيلي وهي عبارة عن عبوات خضراء ومدون عليها تاريخ انتهاء صلاحية 22024.
• مائة واثنين وثلاثون من صنف spray handsansitizet prevens محلول معقم لليدين 70% alcohol.
• سته علب جوانتي مغلقة مدون عليها a1 العلبة بها عدد مائة جوانتي تقريبا.
• اثنين علبة جوانتي مفتوحة a1 بها عدد من القفازات بصعب عدها.
• اثنين علبة جوانتي مغلقة مدون عليها Kouger glaves بكل علبة عدد 100 قفاز
• اثنين علبة مفتوحة بها كمامات Face mask مجهولة وغير مدون عليها اية بيانات ويصعب عدها.
• اثنين كيس به كمامات مجهولة البيانات مفتوحة ويصعب عدها.
2- سرنجات معبأه آليًا من عقار clexane 4000 منتهي الصلاحية في 102017 موجود على الرف ومعدة للبيع بالمخالفة لأحكام القانون 48 لسنة 1941 الخاص بمكافحة الغش والتدليس.
3- عدم اصدار فواتير للمستهلكين وعدم الإعلان عن أسعار مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية مخالفًا قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
4- مقاومة مامور الضبط القضائي ومنعهم من تأدية مهام وظيفتهم والتعدي عليهم مخالفة بذلك المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادة 137 مكرر من قانون العقوبات المصري.
5- تم ضبط علبتين فارغتين نالوفيل تندرج ضمن أدوية الجدول (3) فقرة (د) من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 مع ملاحظة أن الصيدلية موقوف صرف الأدوية لها بموجب قرار من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
صيدلية تتاجر فى الأدوية
صيدلية تتاجر فى الأدوية المخدرة
تم تحرير محضر لنفس الصيدلية فى شهر مايو 2019 لوجود أرصدة من الأدوية المخدرة غير مدونة بالدفاتر فى ذلك الوقت ما أثار الشك لدى أعضاء اللجنة باستمرار حيازة وتداول هذه الأدوية لدى الصيدلية، ويوكد جدية المعلومات الواردة الى إدارة التفتيش وباستمرار البحث وجدنا شنطة ملقاه على الأرض داخل المعمل بجوار الأكياس والكراتين الخاصة بالأدوية المضبوطة سالف الذكر ومفتوحة.

وعند قيام أحد أعضاء الحملة بالتفتيش الصيدلي باجراء تفتيشها هرول المدير المسئول بانتزاع الشنطة والقائها إلى أحد العمال الموجودين بالصيدلية والذي أسرع إلى خارج الصيدلية بالحقيبة وإمتطاء دراجة نارية ينتظره عليها أحد الأشخاص، وقام بتهريب الحقيبة وعدم القدرة على استكمال اجراءات التفتيش الخاصة بها بسبب منع المتواجدين بالقوة والعنف مخالفًا للمادة 137 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري.

وعليه تم ابلاغ النجدة عن طريق عضو الجهاز محمد محمود سنوسي وحضر العقيد الدكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين وتم سرد الواقعة وتم لإنتقال معه إلى قسم مباحث التموين وبرفقتنا الأحراز المضبوطة والأشخاص الذين تم تحرير محضر ضدهم.
صيدلية تتاجر فى الأدوية
صيدلية تتاجر فى الأدوية المخدرة
وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة إدارة التفتيش الصيدلي وتم تحرير محضر وتسليمه إلى القسم المختص تمهيدا للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

ونؤكد دائما أننا – جهاز حماية المستهلك – لن ندخر جهدا في ملاحقة الأوكار المخالفة والتي تهدد صحة وسلامة لمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

ويناشد جهاز حماية المستهلك جميع المواطنين بضرورة توخي الدقة والحرص على سلامتهم بشراء المنتجات والمطهرات الطبية الموثوقة ذات العلامات التجارية المعلنة المدون عليها رقم التسجيل كمنتج طبي أو صناعي، والتأكد من تاريخ الصلاحية وبيانات الصانع، وكذلك عدم الشراء إلا من الأماكن المعروفة لما تسببه المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر من أضرار على الصحة العامة.

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