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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شرطة أمريكا تدرس حظر وضع الركبة على العنق في اعتقال المتهمين

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:59 م
شرطة أمريكا
شرطة أمريكا
أ ش أ
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أعلنت الشرطة الأمريكية في سان فرانسيسكو، أنها تدرس حظر ممارسة الجلوس بالركبة على العنق التي يستخدمها عناصر الشرطة في اعتقال المشتبه بهم.

ويعمل رئيس الشرطة في سان فرانسيسكو، على تعديل لمنع الضباط من استخدام ذلك بعد انتشار مقطع فيديو يظهر ضابطا يستخدم هذه التقنية على شاب يبلغ من العمر 19 عاما. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" اليوم.

وقال كبير رجال الشرطة: إن رئيس الشرطة بيل سكوت يعتزم إصدار نشرة توضح أنه لا يسمح للضباط بممارسة ضغط على مؤخرة الرقبة خلال أي نوع من الضبط الجسدى.

يأتي هذا بعد، مقتل شخص أمريكي من أصول أفريقية يدعى "فلوريد" على يد شرطي بعد الضغط على عنقه لبضع دقائق.

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