تخوف كبير من زيادة إصابات كورونا فى بريطانيا

كشف عبده جمال، مراسل فضائية "إكسترا نيوز" بالعاصمة البريطانية لندن، عن تفاصيل آخر مستجدات فيروس كورونا في بريطانيا، موضحا أن الأجواء تشهد طقسا باردًا هذا الأسبوع، وهناك تخوف كبير من زيادة عدد الإصابات هذه الفترة، بعد أن خرج البريطانيون للشوارع والحدائق والمنتزهات بشكل مكثف جدًا.وأضاف جمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الأربعاء، أن حالات الوفاة اقتربت من 40 ألف وفاة خاصة بعد عودة المدارس، كما أن الإصابات لا تزال في مستوى مرتفع.وأشار إلى أنه لا يزال الخبراء والمستشارون في اللجنة العلمية الاستشارية بالحكومة البريطانية يحذرون من أن الأيام القادمة من الممكن أن تشهد موجة ثانية من فيروس كورونا، خاصة في ظل فتح المحال التجارية ومباريات دوري كرة القدم.