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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مقترح برلماني بمتابعة تحركات مصابى كورونا إلكترونيا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:08 م
الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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اقترح الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة لتتبع المصابين بفيروس كورونا حتى تتمكن الجهات المختصة من متابعة تحركاتهم والحد من خطر انتشار العدوى.

وقال أبو العلا فى تصريحات له، إن هناك أكثر من وسيلة يمكن تطبيقها سواء من خلال التطبيقات المعمول بها على الهواتف المحمولة أو من خلال شريحة يتم وضعها فى إسورة طبية صعبة التخلص منها توضع فى يد المرضى أو من خلال تطبيق يصمم خصيصًا لهذا الهدف.

وأشار إلى أن هناك أكثر من ٤٠ دولة على مستوى العالم بينهم عدد من الدول العربية إستخدمت هذه الوسائل التي أثبتت فعاليتها في حصر وتحديد ومتابعة المصابين بالفيروس وهو ما يساهم بشكل كبير فى مواجهته، مؤكدا أن تفعيل التطبيق الإلكتروني على سبيل المثال على الهواتف المحمولة للمصابين بالفيروس والمخالطين لهم سيكون إلزاميا كما هو متبع فى باقي الدول التى سبق أن عملت به ويمكن تخصيص غرامات مالية على الممتنعين.

وأضاف: "من المهم جدا أن تكون لدى الجهات المختصة خريطة واضحة ولحظية بتحركات المصابين بالفيروس والمخالطين لهم حتى تتمكن من اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة"، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنع أو يحول دون استخدام هذه الآلية فى مصر.

وتابع أبو العلا: "لدينا الإمكانات البشرية والفنية التى ستساعدنا من استخدام هذه الآلية"، مشيرا إلى ضرورة استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة لمواجهة كورونا.

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