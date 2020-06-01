الأنبا إسحق ينعى الراهب بولس الفاخوري

بعث الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها ومجمع الآباء الكهنة والشمامسة والمكرسات برسالة تعزية إلى الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون والمشرف على دير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا، ولمجمع رهبان الدير، في رحيل الراهب بولس الفاخوري.وتوفي اليوم الراهب بولس الفاخوري من دير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا بالأقصر، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.كما قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء لنيافة الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون والمشرف على دير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا، ولمجمع رهبان الدير، في نياحة الراهب بولس الفاخوري.