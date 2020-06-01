الصين ستواجه المحاولات الأمريكية للإضرار بمصالحها

قالت الصين، الاثنين، إنها سترد على المحاولات الأمريكية للإضرار بمصالحها بإجراءات صارمة، وذلك في انتقاد لقرار واشنطن إنهاء المعاملة الخاصة لهونج كونج واتخاذ تدابير ضد الطلاب والشركات الصينية.وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان للصحفيين في إفادة علن كلا البلدين يستفيدان من التعاون الثنائي لكنه قال إن بكين ستدافع بكل حزم عن أمنها ومصالحها التنموية.