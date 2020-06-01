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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

برلمانى يقترح 4 حلول للتخلص من ظاهرة الكلاب الضالة بالإسماعيلية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:04 ص
اللواء أشرف عمارة
اللواء أشرف عمارة
مصطفى دياب
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أكد اللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، على أن عملية مكافحة الكلاب الضالة والسيطرة عليها أمر بالغ الأهمية بسبب زيادة أعدادها بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة وتهديدها للمواطنين، مطالبًا بضرورة إيجاد حلولًا آمنة للتخلص منها.

وأقترح النائب أن يتم التطعيم اللازم للكلاب حماية للمواطنين، أو توفير ملاجئ لها، أو استخدامها في مشاريع البحث العلمي مع ضرورة سن قوانين لاقتناء الكلاب، أو استخدام وسائل القتل الرحيم لها.

وأوضح النائب أشرف عمارة خلال زيارته أمس لمديرية الطب البيطري أن، استخدام وسائل القتل الرحيم طريقة إنسانية ومثلى للتعامل مع الكلاب الضالة عن طريق تخديرها بواسطة طبيب بيطري مختص وهذه مهمة تتولاها بعض الجمعيات المعنية بالرفق بالحيوان، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

واستعرض النائب أشرف عمارة مع الدكتور حامد الأقنص وكيل الوزارة ونقيب البيطريين بالإسماعيلية، خطط المديرية للتخلص من الكلاب الضالة، حيث أكد الأخير أنه لا توجد حملات للتخلص من الكلاب الضالة بالسموم، موضحًا أن تلك الطريقة قد تؤدي إلى نتائج وخيمة.

وطالب حامد، بتضافر الجهود من أجل التخلص من الكلاب الضالة، وقال: إننا ننسق مع الأحياء لإيجاد حلول بديلة وآمنة.

وأشار النائب إلى أن التخلص من الكلاب الضالة بالسم يؤدي إلى حدوث نتائج عكسية، فقد تتناول هذه السموم حيوانات أخرى مثل: القطط، أو الطيور، إضافة إلى أن الكلاب المسمومة قد تنفق في أماكن لا يمكن الوصول إليها فتتحلل جثثها محدثة تلوثا بيئيًا وينتج عنها روائح كريهة فضلًا عن المظهر غير الحضاري وهي نافقة في الشوارع.

وطالب عمارة بأن، تشمل الحلول البديلة التخلص من القمامة أولا بأول فهي تعيش على أماكن تجمع القمامة، ووضع حلول لظاهرة النباشين وتطبيق عقوبات رادعة عليهم لأنها تشكل ظاهرة غير حضارية، وأن يكون لجمعيات الرفق بالحيوان ومنظمات لمجتمع المدني دورًا هامًا بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي وكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء نقطة تجمع للكلاب الضالة خارج المدينة عن طريق تخديرها وإجراء عمليات عقم للكلاب الذكور في فترة التزاوج للحد من إنتشارها وتكاثرها.

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