مظاهرات في الأرجنتين للاحتجاج على القيود المفروضة لاحتواء كورونا

احتشد متظاهرون من جميع الأطياف السياسية في الأرجنتين للاحتجاج على القيود الصارمة المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.وأعرب العشرات في وسط العاصمة بوينس آيرس أمس السبت عن غضبهم إزاء القيود المفروضة.وحمل المتظاهرون لافتات، أحدها مكتوب عليها " أرجنتين، استيقظي، من أجل الحرية والانسانية"، في حين أشار أخرون إلى نظريات مؤامرة بشأن اللقاحات وشبكة الجيل الخامس الجديدة ورجل الأعمال الأمريكي المهتم بالاعمال الخيري جورج سوروس.وتظاهر أطباء أيضا في العاصمة، حيث أظهروا دعمهم للقيود المفروضة على حرية التنقل، وطالبوا بزيادة مرتباتهم وتوفير المزيد من المعدات الطبية لهم لمواجهة فيروس كورونا.وكانت الحكومة الأرجنتينية قد فرضت في 20 مارس الماضي قيودا صارمة لمواجهة فيروس كورونا. وسجلت البلاد، التي بها نحو 45 مليون نسمة، 16214 حالة إصابة بفيروس كورونا و528 حالة وفاة. مع ذلك، فقد خلفت هذه القيود ضررا كبيرا على الاقتصاد الضعيف بالفعل.