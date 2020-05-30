«الوطنية للصحافة» تتحمل تكلفة علاج مصابي كورونا بالمؤسسات القومية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه تم توقيع بروتوكول طبي مع المركز الطبي لسكك حديد مصر لعلاج المصابين بفيروس كورونا من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.وأوضح «جبر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الهيئة الوطنية للصحافة تتحمل تكلفة بروتوكول العلاج للعاملين بالمؤسسات القومية.وأكد أنه سيتم عمل جميع الفحوصات طبقا للبروتوكول المعمول به في وزارة الصحة، مشيرا إلى أن مركز العزل مزود بأطقم طبية وأجهزة طبية حديثة.وأردف: أنه تم اعتماد تشكيلات لجان الأزمة المرشحة من رؤساء مجالس الإدارات المؤسسات الصحفية القومية لإدارة أزمة كورونا.وأشار إلى أنه تم تعقيم مؤسسة دارالهلال بالكامل وتم اليوم تعقيم مؤسسة دار التحرير وتم تعقب المخالطين للحالات التي ثبت إصابتها ومنعهم من دخول المؤسسات لمدة 15 يوما.وأضاف أن أعضاء لجان الأزمة يقومون بالمرور على المؤسسات الصحفية؛ للتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير، متابعا: "لو تم اكتشاف أن أي مؤسسة صحفية تشكل ضررا على العاملين بسبب كورونا سيتم إغلاقها".وأوضح أن الهيئة ستتحمل تكاليف العلاج كاملة للمصابين ولكن المسحة في حالة الاشتباه سيتحمل الشخص جزءا منها.واستكمل كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن المسحة ستتم فورا في مستشفى عين شمس لأي صحفي يريد إجراءها.