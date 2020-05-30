الجيش الليبي: تركيا أرسلت أكثر من 10 آلاف مرتزق

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، اليوم السبت، أن الجيش نجح في القضاء على أكثر من 26 من القيادات الإرهابية وقيادات المرتزقة في عمليات طرابلس مؤخرًا.وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، إنهم ينفذون حاليًا كمائن مباشرة وغير مباشرة للقضاء على الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، وذلك وفقًا لما نقلته قناة "سكاي نيوز" بالعربية.وكشف المحجوب عن أن القوات المسلحة اتبعت نمطًا جديدًا في عملياتها التعبوية ضد الميليشيات والعدوان التركي، مشيرًا إلى أن أكثر من 10 آلاف مرتزق أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا، مؤكدًا أن القوات المسلحة مستمرة في القضاء على العناصر الإرهابية الخطرة في عملياتها العسكرية.وقال المحجوب، إنه تم إلقاء القبض على 22 من المرتزقة والميليشيات وسقوط عشرات القتلى والجرحى منهم، وغنم 8 عربات مسلحة ومدرعتين تركيتين في معارك طرابلس خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أنه تم القضاء على أكثر من 140 من المرتزقة السوريين خلال اليومين الماضيين في عمليات طرابلس.