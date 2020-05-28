الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي
الخميس 28/مايو/2020 - 08:47 م
وكالاتطباعة
سجل الجنيه الإسترليني، اليوم، ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.61%.
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2337 دولار، فيما تراجع الجنيه بمعدل طفيف مقابل العملة الأوروبية الموحدة يعادل 0.04% ليتداول عند 1.1135 يورو.
وسجل، أمس الأربعاء، ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مرتفعا مقابل الدولار بنسبة 1.21% إلى 1.2335 دولار، وبنسبة 0.45 مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1238 يورو.
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2337 دولار، فيما تراجع الجنيه بمعدل طفيف مقابل العملة الأوروبية الموحدة يعادل 0.04% ليتداول عند 1.1135 يورو.
وسجل، أمس الأربعاء، ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مرتفعا مقابل الدولار بنسبة 1.21% إلى 1.2335 دولار، وبنسبة 0.45 مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1238 يورو.