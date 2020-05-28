الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي

سجل الجنيه الإسترليني، اليوم، ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.61%.وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2337 دولار، فيما تراجع الجنيه بمعدل طفيف مقابل العملة الأوروبية الموحدة يعادل 0.04% ليتداول عند 1.1135 يورو.وسجل، أمس الأربعاء، ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مرتفعا مقابل الدولار بنسبة 1.21% إلى 1.2335 دولار، وبنسبة 0.45 مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1238 يورو.