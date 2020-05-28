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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى يطالب بتكثيف الإجراءات الوقائية فى ظل ذروة كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 04:44 م
ياسر قورة
ياسر قورة
إسلام نصير
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قال المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، إن التصريحات التى أدلى بها بعض التنفيذيين بشأن ذروة فيروس كورونا تتطلب حزمة من الإجراءات لمنع تفشى الوباء فى المجتمع، وأن يكون هناك تضافر للجهود خلال الفترة المقبلة لضمان الخروج الآمن من هذه الأزمة.

ولفت "قورة"- في بيان له اليوم الخميس- إلى أن حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم من شأنها مزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي الفيروس فى المجتمع مما يستوجب أن يكون هناك مزيد من الحرص والوعي لدى المواطنين حتى تؤتي هذه الإجراءات ثمارها.

وأشار إلى أن زيادة 150 مقعدًا بالخط الساخن 105 للتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها، من شأنه أن يساهم بشكل كبير فى حل أزمة التكدس، كما أن إتاحة الكشف وتوفير العلاج فى 330 مستشفى تتبع وزارتى الصحة والتعليم العالى على مستوى الجمهورية سيكون له دور كبير فى حل أزمة التكدس فى بعض المحافظات وعدم وجود أماكن لبعض الحالات.

وأكد أن وجود رصيد ومخزون كاف من المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، سيكون له دور خلال الفترة المقبلة بحيث تنوى الحكومة تطبيق قرارات صارمة حول عدم ارتداء الكمامة ولهذا لا بد من توافرها قبل فرض غرامات على عدم ارتدائها، كما أن تأهيل وتدريب أطباء الامتياز بالدفعة الحالية لمختلف كليات الطب للعمل بالطوارئ ومكافحة العدوى سيحل أزمة عجز الأطباء، وتخفيف الضغط على الأطقم الطبية أبطال الأزمة الحالية.

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