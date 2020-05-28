«البيئة»: انخفاض تلوث الهواء في أيام العيد

قال مصطفى مراد، رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة، خلال تصريحه لـ"الدستور"، إن تلوث الهواء انخفض خلال أيام عيد الفطر المبارك نتيجة توقف حركة إنتاج المصانع، ووسائل المواصلات العامة التى تعتمد بشكل كبير على استخدامها المواد البترولية التى ينجم عن استخدامها مخلفات تؤدى إلى ارتفاع نسبة تلوث الهواء، والإصابة بأضرار جسيمة.وتابع "مراد" أن استخدام وسائل النقل المستدامة سيؤدى إلى التقليل من المخلفات التى تنجم عن استخدام المواد البترولية غير عالية الجودة، واتباع بعض السياسات والإجراءات المختلفة كاستخدام الطاقة المستدامة فى تسيير الحياة والأعمال اليومية، مثل استخدام الطاقة الشمسية والرياح كبديل لمصادر الطاقة غير المتجددة، والتقليل من استخدام الوقود واستخدام الطاقة الكهربائية كبديل له.وأردف رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة، ل"الدستور"، أن التخطيط العمرانى الجيد يحافظ على نقاء الهواء، وذلك بإنشاء المصانع بالمدن الجديدة وخارج نطاق الكتل السكنية مثل ما تم إنشاؤه كالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، وزيادة الوعى والثقافة لدى المواطن باستخدام أجود أنواع الوقود للسيارات الخاصة، والاهتمام بالبيئة عن طريق تقليل دور مخلفات المواد اليومية المستهلكة من القمامة فى حياته بشكل مستمر، منوها بأنه مؤخرا مع تشديد الحكومة على عدم إضرام النار بقش الأرز والتزام الفلاح المصرى، لوحظ انخفاض نسبة التلوث بالهواء فى سماء القاهرة الكبرى، ولاسيما أن ضمن خطة وزارة البيئة بجهازيها التوسع فى نطاق أعمال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، وزيادة عدد محطات الرصد اللحظى بها، لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وبإنشاء تلك المحطة قد أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 104 محطات على مستوى الجمهورية.وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في تصريح سابق لها، إن الأعمال والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية بمستوى جودة الهواء ومستوى الضوضاء بمختلف محافظات الجمهورية، تمثلت في انخفاض متوسط التركيز لبعض ملوثات الهواء الرئيسية بالقاهرة الكبرى خلال الفترة الماضية، كما أن تطبيق قرار الحظر المروري للمركبات أدى إلى انخفاض مستويات الضوضاء.