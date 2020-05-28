لقاء عاجل لرئيس الوزراء مع نقيب الأطباء

وقالت مصادر في نقابة الأطباء إن اللقاء جرى بناء على طلب من نقيب الأطباء لمناقشة أحوال الأطباء وسبل حمايتهم والحفاظ عليهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وجه أمس كلمة للأطباء نشرت على موقع النقابة، جاء فيها: "أطباء مصر الشرفاء، مرت أيام العيد أعاده الله عليكم بالخير والسلامة من كل سوء، وأنتم صامدون، تحاربون الوباء وتواجهون الموت بصدور مفتوحة وسقط منكم الشهداء وأصيب آخرون".وتابع: "لا أحد يستطيع أن ينكر دوركم الإنسانى والوطنى، فأنتم من تحملتم الثمن الأكبر في تلك المعركة، التي دخلتموها وأنتم تعلمون جيدًا معطياتها، مقدرين ظروف وطنكم".وأضاف: "لا أحد يستطيع أحد أن يزايد على وطنية وإخلاص وتضحيات أطباء مصر المساندين لأهلهم ووطنهم، وإن كانت هناك صرخة ألم على زملاء سقطوا فى المعركة، فهى صرخة استغاثة مبررة ومقدرة، فالطبيب المصرى يواجه الكثير من المحن والظروف الصعبة".ووجه الدكتور حسين خيرى تحية لكل طبيب بطل فى موقعه، قائلًا: النقابة من جانبها لا تألو جهدًا فى السعى لتوفير أسلحتكم فى تلك المعركة لحمايتكم.