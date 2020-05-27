بعد تسجيل 910 إصابات.. «الصحة»: زيادة مسحات كورونا السبب

مستجدات أزمة كورونا

كشفت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، أسباب ارتفاع إصابات فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، قائلة إن إجراءات الترصد والتقصي عمل أصيل لوزارة الصحة للكشف عن حالات فيروس كورونا.وأضافت "الجندي"، خلال حوارها ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إجراءات التقصي وزيادة التحاليل أدت إلى زيادة أعداد الإصابات اليوم.ولفتت إلى أنهم أجروا 202 ألف مسحة "كوفيد- 19" على مستوى الجمهورية حتى يوم السبت، متابعة: "من يوم السبت وحتى الآن تصل أعداد التحاليل يوميًا إلى 4 آلاف تحليل".وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ5205 متعافين.وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنها 5205 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.