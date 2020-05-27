نتنياهو يعنف وزيرة المواصلات بسبب تصريحاتها ضد «جانتس»

أعرب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن استنكاره من تصريحات ميري ريجيف وزيرة المواصلات لديه، ضد بيني جانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل.وتحدث نتنياهو مع ريجيف حول تصريحات ضد جانتس، قائلا لها إنها تضر بوحدة الحكومة، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وهاجمت ريجيف، جانتس، قائلة إنه ليس لديه النضج الكافي سياسيا ليكون رئيسا للوزراء، وهو ما أغضب جانتس.وألغى جانتس، لقاء كان مقررا عقده مع نتنياهو في أعقاب تصريحات لوزيرة المواصلات الإسرائيلية.على الجانب الآخر، أجرى جانتس، أولى جولاته منذ توليه منصبه الحالي، إلى غلاف غزة، مساء أمس الثلاثاء، برفقة عدد من القادة العسكريين، منهم كوخافي، وهرتسي هاليفي قائد المنطقة الجنوبية، وإليعازر توليدانو قائد فرقة غزة، كما التقى رؤساء المجالس الاستيطانية في سديروت، بغلاف القطاع المحاصر.