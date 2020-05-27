«إنستجرام» يكشف أدوات جديدة تمكن نجوم الفيديو من كسب المال عبر الإنترنت

أعلن تطبيق إنستجرام المملوك لفيسبوك، اليوم الأربعاء، عن أدوات جديدة تمكن الناس من كسب المال عن طريق مقاطع الفيديو التي ينشرونها، وذلك في إطار المنافسة على المواهب الخلاقة في سوق محتوى الفيديو الذي يزداد ازدحاما.وسيبدأ إنستجرام، الذي يسهل بالفعل التعاون بين الشركات والمستخدمين ذائعي الصيت الذين يحصلون على المال نظير الترويج للمنتجات على حساباتهم، في السماح لبعض هؤلاء المستخدمين ببيع "شارات" لمتابعيهم أثناء عروض البث الحي.وسيتيح التطبيق كذلك الإعلانات عبر خاصية (آي. جي. تي. في) للفيديو حيث ستذهب نسبة 55 بالمائة من إيراداتها لصناع محتوى الفيديو.وللبدء في اختبار الأدوات الجديدة، اختار إنستجرام بعض نجوم الفيديو الصاعدين على تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايتدانس الصينية العملاقة.وكان فيسبوك نفسه طرح خصائص مماثلة تمكن المستخدمين المؤثرين من تحقيق كسب مادي من وراء قاعدة معجبيهم في عام 2018 بعد أن شاع ذلك النهج على تطبيق يوتيوب.وقال جاستن أسوفسكي كبير مسئولي التشغيل في إنستجرام إن الشارات ستباع بثلاثة أسعار هي 0.99 و1.99 و4.99 دولار بدءا بعشرات المستخدمين الشهر المقبل وإن الشركة لن تحصل على نسبة من المبيعات في البداية.