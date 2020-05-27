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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيسان الروسي والفنلندي يبحثان سبل مكافحة كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:37 م
بوتين
بوتين
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو، سبل مكافحة فيروس كورونا، وأشار الرئيسان إلى التعاون الجيد بين الإدارات المختصة في روسيا وفنلندا بشأن مكافحة الوباء.

كان رئيس فنلندا، ساولي نيينيستو، قد شكر، في وقت سابق، روسيا على الإجراءات التي اتخذتها البلاد في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن موسكو تبذل كل ما بوسعها لمنع انتشار الفيروس، بما في ذلك منع الفيروس من دخول فنلندا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة"، ووفقًا لأحدث بيانات المنظمة بلغ إجمالي عدد الإصابات 5 ملايين ونصف حول العالم، توفي منهم 346 ألف و612 شخصًا.

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