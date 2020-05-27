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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة للحكومة حول بيع كمامات الأقمشة بالأسواق

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:17 م
كمامات
كمامات
أشرف لاشين
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تقدم جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حول انتشار الكمامات المُصنعة من الأقمشة بالأسواق وبيعها للمصريين.

وقال عباس في طلب الإحاطة، إن وزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة بشن حملات أمنية بصفة يومية بمختلف المحافظات لضبط مصانع إنتاج المستلزمات الطبية غير المُرخصة ومجهولة المصدر وذلك ضمن جهود الوزارة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، مُؤكدًا أن هناك بعض الأشخاص والتجار يستغلون الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر أثر انتشار وباء كورونا ويقوموا بتصنيع كمامات مُصنعة من الأقمشة ولا نعلم مدى صحة استخدامها؟ وهل هي صالحة للاستخدام لبيعها للجمهور أم غير صالحة؟ وهل هي مطابقة للمواصفات والاشتراطات الطبية للاستخدام.

أشار النائب البرلماتي إلى أن الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والقرارات التي تعلنها الحكومة أمر لا يستهان بها ولا بدّ من تنفيذها للتخلص من تفشي وباء كورونا.

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