المسماري: قطر تجهز قاعدة عسكرية لتركيا في ليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الثلاثاء، أن قطر تقوم حاليا بتجهيز قاعدة الوطية غربي البلاد لصالح تركيا.وأوضح المسماري في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي من بنغازي، أن تركيا أرسلت إلى ليبيا 2000 عسكري تركي غير المرتزقة الذين بلغ عددهم بالآلاف.وشدد اللواء أحمد المسماري على أن الجيش الوطني الليبي قادر على مواجهة التدخل التركي، مشيرا إلى أن بعض السوريين يقاتلون في ليبيا بسبب الترهيب التركي.وأضاف المسماري "نستغرب إشارة أمريكا لطائرات روسية ولا ذكر للتركية"، وذلك ردا على تصريحات أمريكية قالت إن روسيا أرسلت طائرات حربية لدعم الجيش الليبي، في تجاهل للعدوان التركي المستمر منذ شهور على ليبيا.يذكر أن مصادر ليبية أكدت عمل قوات العدوان التركي على تركيب رادرات وأجهزة تشويش بقاعدة الوطية التي سيطرت عليها ميلشيات حكومة الوفاق بدعم من المرتزقة السوريين وتركيا.