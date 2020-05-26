صحفيون يطالبون النقابة بتوفير مسحات كورونا بأسعار مخفضة

طالب صحفيون اليوم، النقيب ضياء رشوان وأعضاء المجلس بإبرام بروتوكول مع مستشفى عين شمس التخصصي لإجراء مسحة فيروس كورونا بأسعار مخفضة لهم أسوة بنقابة المحامين.واقترح الصحفيون على أعضاء المجلس توفير أماكن للعزل الطبي بأحد أدوار النقابة أو بالنادى النهري في المعادي، لحماية الصحفيين الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس بسبب ظروف عملهم، مؤكدين ضرورة توفير أماكن للعزل الطبي لهم حال إصابتهم.من جانبه، أكد مصدر داخل نقابة الصحفيين أن جميع الاقتراحات مطروحة خلال أول اجتماع مجلس النقابة المقرر عقده عقب العيد.وأوضح المصدر أن النقابة ستبحث اتخاذ كافة إجراءات الحماية للصحفيين خلال الاجتماع المقبل، مناشدا جميع الزملاء بتوخي أقصى درجات الحذر والأمان خلال الفترة المقبلة لحماية أرواحهم وأسرهم من العدوى بالفيروس المستجد.