الأمم المتحدة: الكوريتان انتهكتا اتفاقية الهدنة في حادث إطلاق النار

أعلنت قيادة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن كلا من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية انتهكتا اتفاق الهدنة في تبادلهما الأخير لإطلاق النار داخل المنطقة المنزوعة السلاح.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية، أن القيادة التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تدير المنطقة المجردة من السلاح وتطبق الهدنة التي أوقفت الحرب الكورية 1953، توصلت إلى نتيجة بعد تحقيق استمر لمدة أسبوع فى حادثة 3 مايو، حيث أصابت أربع رصاصات من الشمال نقطة حراسة كورية جنوبية، مما دفع القوات الكورية الجنوبية إلى الرد على إطلاق النار.وأفادت الأمم المتحدة بأنها غير قادرة على تحديد ما إذا كانت كوريا الشمالية فتحت النار عمدًا أو عن طريق الخطأ.