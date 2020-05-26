«الصحة»: توفير جناح كامل للأطقم الطبية بمستشفيات العزل

أعلن الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للرعايات والطوارئ، أنه تم تخصيص جناح كامل للأطباء وأسرهم في مستشفيات العزل.وقال "وديع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن هناك 291 إصابة بكورونا في الأطقم الطبية بينهم 99% أطباء، لافتًا إلى أن هذه الأرقام عادية مقارنة بالأرقام العالمية.وأضاف: "سنتابع ونوفر سبل الرعاية للأطقم الطبية كاملة، ونؤكد تواجد كل شيء، وسيتم إجراء تحقيق كامل لكافة أطراف المنظومة ومحاسبة المقصرين"، مؤكدًا سعى الوزارة للحفاظ على "الأطقم الطبية" كونها الركن الأساسي في معركة فيروس كورونا المستجد.وتابع: "نحن الآن نتحدث عن طبيب واحد، واحد منا يؤدي واجبه وهو شهيد واجبه"، كما أكد أن الوزارة تقدم التعازي لكافة شهداء الجيش الأبيض.