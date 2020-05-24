مصرع نقاش وإصابة شخصين في حادث تصادم بزفتى

لقى شخص مصرعه وأصيب آخران بمدينة زفتي بمحافظة الغربية، نتيجة تصادم سيارة خاصة وتوك توك، بشارع محمد فريد، أمام محطة القطار بمدينة زفتى، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى زفتى العام.تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة زفتى، بوقوع حادث تصادم أمام نفق محطة قطار زفتي، وعلى الفور انتقلت شرطة النجدة لمكان الحادث، وتبين تصادم سيارة خاصة ماركة "اسكودا" وتوك توك، وأسفر الحادث عن إصابة سائق التوك توك، يدعى عطية حسن، ومصرع نقاش كان يستقله يدعى أحمد قشاشة، وإصابة كذلك قائد السيارة الخاصة، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى زفتى العام.وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.