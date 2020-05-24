شعبة الملابس: تراجع غير مسبوق في الشراء بسبب كورونا

قال عمرو حسين رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إن إقبال المواطنين على شراء الملابس هذا العام شهد تراجعا غير مسبوق في القوى الشرائية منذ أعوام بسبب أزمة كورونا، وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء.وأضاف «حسين» في تصريحات لـ«الدستور» أن نسبة المبيعات لا تتخطي ٣٠ % هذا العام ومعظمها من الملابس الخاصة بالمنزل البيجامات الحريمي والرجالي ونسبة من ملابس الأطفال.وأوضح أن أسعار الملابس شهدت تراجعا في أسعارها بنسب تصل لـ٤٠%، كما قدم أصحاب المحلات كثيرا من العروض لجذب المواطنين، وأن عددا من الشركات وقع بروتوكولات تعاون مع شركات أخرى بنسب خفض في الأسعار للعاملين لكسر الركود.