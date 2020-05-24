«مدين» يتعاون مع نجوم ستار أكاديمي بأغنية «فيه أمل في بكره»

كشف الملحن الموسيقى مدين، عن عمل غنائى جديد يجمعه بأبرز نجوم ستار أكاديمي، وتدعو الأغنية إلى الأمل والتفاؤل في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد بسبب الكورونا.وقال مدين فى تصريحات صحفية: "أقدم أغنية جديدة تحمل عنوان "فيه أمل في بكره" مع مينا عطا وشيرين يحيى وهايدي موسى، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحاني، وتوزيع أحمد عادل، ميكس وماستر مصطفى رءوف.وأضاف مدين: "تعتبر الأغنية دعمًا لكل الفئات المُتضررة من فيروس"كورونا"، كما تدعو إلى التفاؤل في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد، ومن المفترض أن يتم طرحها ثاني أيام العيد".وتوجه مدين، بنصيحة لكل متابعيه وجمهوره بأن يلتزموا بالبقاء في المنازل، واتباع نصائح الدولة، متمنيًا من الله أن تنتهي مأساة فيروس كورونا، ويحفظ جميع الشعوب، وتعود الأوضاع كما كانت قبل مرض"كورونا".