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الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الفلسطينية تسجل حالة وفاة بكورونا في السعودية

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:34 م
كورونا
كورونا
مروة عنبر
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالأراضي السعودية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، وفاة المواطن سليمان أحمد سليمان أبوجزر، المقيم في المملكة العربية السعودية، بفيروس كورونا، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وكانت الصحة الفلسطينية أعلنت، في وقت سابق من اليوم، شفاء حالتي من فيروس كورونا المستجد بالأراضي الفلسطينية.

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