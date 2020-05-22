الخارجية الفلسطينية تسجل حالة وفاة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالأراضي السعودية.وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، وفاة المواطن سليمان أحمد سليمان أبوجزر، المقيم في المملكة العربية السعودية، بفيروس كورونا، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.وكانت الصحة الفلسطينية أعلنت، في وقت سابق من اليوم، شفاء حالتي من فيروس كورونا المستجد بالأراضي الفلسطينية.