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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وكالة الإشعاع الثقافي الجزائرية تنظم «ورشة الكتابة الروائية»

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:05 ص
الروائي سمير قسيمي
الروائي سمير قسيمي
آلاء حسن
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تنظم الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي "ورشة الكتابة الروائية" تحت إشراف الروائي سمير قسيمي، وهي ورشة تدريبية موجهة للراغبين في اكتساب مهارات وتقنيات الكتابة الأدبية، خاصة في فن الرواية، عبر دورات تدريبية أسبوعية متكررة تتوج بإصدارات من تأليف المشاركين، وذلك في إطار برنامجها الافتراضي.

ومن شروط المشاركة:
- أن تكون لدى المرشح رغبة قوية في ولوج عالم الرواية والقصة، والاطلاع على أدوات المعرفة والكتابة في هذا المجال.
- أن يتراوح سن المشاركين بين 18 و35 سنة.
- أن يمتلك المشارك استعدادا للتكوين عن بعد، ويتوفر على خدمة الأنترنت وتطبيق zoom المستعمل في هذا المجال.

وعلى الراغبين في المشاركة إرسال سيرتهم الذاتية مرفوقة بنسخة عن بطاقة التعريف، مع مقطع من تأليف أدبي لا يتجاوز ثلاث (3) صفحات، يكون مقياسا للانتقاء، وهذا عبر البريد الإلكتروني: k[email protected] قبل تاريخ 6 يونيو 2020.

سمير قسيمي هو روائي ومترجم جزائري، ولد عام 1974 بالجزائر العاصمة، أنشأ عام 1994 صفحة أدبية عنيت بترجمة الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية، فكان أول من ترجم شعر محمد ديب ومالك حداد وجزءا كبيرا من أعمال الشاعرة الجزائرية نادية قندوز.

في عام 2008 نشر روايته الأولى "تصريح بضياع"، وفاز عنها بجائزة هاشمي سعيداني للرواية عن أفضل أول رواية جزائرية، ثم سنة 2009 صدرت روايته الثانية "يوم رائع للموت"، لتكون أول رواية جزائرية تتمكن من بلوغ القائمة الطويلة للبوكر -الجائزة العالمية للرواية العربية-.

في عام 2010 نشر روايته الثالثة "هلابيل"، لتتوالى أعماله ويصدر "في عشق امرأة عاقر" سنة 2011 التي اختارت مجلة بانيبال الإنجليزية فصولا منها لتنشرها مترجمة إلى الانجليزية، وفي عام 2012 نشر رواية "الحالم" التي وصلت للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد. وفي عام 2014 صدرت روايته "حب في خريف مائل"، ترجمت إلى الفرنسية عن EDITION SEUIL عام 2017.

عام 2016 صدرت روايته "كتاب الماشاء"، حازت في نفس السنة على الجائزة الكبرى للرواية آسيا جبار، ثم أصدر عام 2019 روايته "سلالم ترولار" عن منشورات المتوسط بميلانو والبرزخ بالجزائر.

وشارك في العديد من الملتقيات الأدبية العالمية على غرار المهرجان العالمي للأدب ببرلين والملتقى الدولي للاتحاد الأوروبي بمرسيليا "إعادة التفكير في أوروبا"، كما شارك في عضوية تحكيم العديد من المهرجانات السينمائية في الوطن العربي.
وكالة الإشعاع الثقافي الجزائرية تنظم «ورشة الكتابة الروائية»
وكالة الإشعاع الثقافي الجزائرية تنظم «ورشة الكتابة الروائية»

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