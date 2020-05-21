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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

البابا تواضروس في صورة تذكارية مع رجال الجيش: ربنا يبارك تعبنا

الخميس 21/مايو/2020 - 04:35 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
شيماء حمودة
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حرص البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قبل مغادرته كاتدرائية السيدة العذراء عقب افتتاحها بمساكن بشاير الخير ٣ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على التقاط صورة تذكارية مع رجال الجيش تقديرا لهم لمجهودهم.

علق البابا تواضروس "يوم ميتنساش وربنا يبارك تعبنا" في إشاده ومباركة لإنجاز افتتاح كاتدرائية السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين والأنبا كاراس السائح.

فيعد مشروع بشائر الخير 3 هو الأكبر عن السابقين الأول والثاني في منطقة غيط العنب، لكونه يضم 100 بلوك سكنى بعدد 200 عمارة، وبإجمالي 10 ألاف و624 وحدة سكنية تسع نحو 53 ألف و120 فرد، كما يتضمن المشروع نحو62 ألف و820 متر مسطح منشآت تجارية.

فياتي مشروع بشاير الخير القضاء على العشوائيات في المحافظة "بشائر الخير"، والذي يقع على شمال محور التعمير بغرب الإسكندرية، والذي يعد نقلة حضارية لأهالي مأوى الصيادين من البسطاء، ليضمن لهم حياة كريمة.



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