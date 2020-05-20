حبس 10 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

قررت نيابة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، حبس 10 متهمين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون.وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.وجهت النيابة لهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام حسابات على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.