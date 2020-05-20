أشرف عبدالباقي يطرح «الكوخ المحترق» بعيد الفطر

أعلن الفنان أشرف عبدالباقي عن طرحه لفيلم "الكوخ المحترق" ضمن سلسلة "المغامرون الخمسة" بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومراعاة لحظر التجوال، سيعرضه على قناة اليوتيوب.وكشف "عبدالباقي" عن موعد طرح الفيلم عبر تويتر، قائلًا: "فيلم العيد الكوخ المحترق Fire من مجموعة المغامرون الخمسة أول يوم العيد مش في جميع دور العرض هايجيلكم لحد البيت حصريًا علي قناة Workshop Production علي اليوتيوب الساعة ٧ مساءً الفيلم علينا والفشار عليكم".من جهة أخرى، يستعد أشرف عبدالباقي لخوض تجربة مسرحية جديدة مع السيناريست ولاء شريف، ويقدمها عبدالباقي مع فريق الممثلين المشارك في عروض "جريما في المعادي"، وهم بمثابة الدفعة الجديدة في مشروع "مسرح مصر".