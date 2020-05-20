الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

لا تخمل الحياة بعد سن العشرين كما يظن البعض، فهناك أسباب تجعل عمر الثلاثين أفضل من العشرين حتى لا تجعل الحياة تقف.وتوضح الدكتورة نانسى ماهر، استشاري العلاقات الأسرية ومرحلة المراهقة، الدروس المستفادة من رحلة عمر الثلاثين.- النضج والحكمة تزيد في مرحلة الـ30، بالإضافة إلى التعرف على نفسك بشكل أكثر.- عدم انتظار العطف من الآخرين، مع محاولات لإسعاد نفسك.- الاهتمام بأدق التفاصيل، وعدم الاهتمام بالأمور الأخرى.- عدم إظهار الضعف والانهيار أمام الآخرين.- الاهتمام بنفسك أكثر من المعتاد، مع مراعاة أن عمرك غالي.- تبدأ تحلل وتقيم حياتك، علاقاتك، عملك وأحلامك.- القدرة على تحقيق الحلم، والتفكير بأكثر واقعية في حياتك.- نسبة نجاح قراراتك أكثر من القرارات السابقة.- تحديد الصداقات، من خلال فلترة الأصدقاء.- الميل أكثر للصمت، والتوقف على معاتبة الآخرين.- أكثر حبًا لتناول المشروبات التي تحتوي على الكافين.- انخفاض سقف توقعاتك بشكل كبير.- تعرف تحدد موهبتك الحقيقية.