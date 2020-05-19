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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفرالشيخ: 4 آلاف جنيه غرامة لمن لا يرتدى كمامة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:29 م
اللواء جمال نورالدين
اللواء جمال نورالدين
عمرو الشامي
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كلف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، بمتابعة الوضع الصحي بالمحافظة والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم وفقًا لإجراءات وزارة الصحة، لافتًا إلى أن المعيار الأهم لمواجهة كورونا هو التزام المواطن بتطبيق قرارات الدولة، وإلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية، أو الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية، بارتداء الكمامات الواقية، وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالف، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما شدد المحافظ على إجراء حملات النظافة والتطهير والتعقيم بأماكن الحجر الصحي بالمدينة الجامعية للعالقين، كذا مراجعة المرافق بها بصفة يومية، واستمرار أعمال الرش صباحًا ومساءً بمحيط المدينة، إضافة إلى التواصل المستمر والمتابعة اليومية لأحوال المصريين العائدين من المملكة العربية السعودية طيلة مدة الإقامة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن عبر الفيديو كونفرانس، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، لمتابعة إنهاء الخطة الاستثمارية وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، والمتابعة الدورية والمستمرة لجميع المشروعات والالتزام بانتهائها، والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق بالمحافظة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

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