ضبط 1080 لتر زيت طعام مجهول المصدر في المنيا
الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:07 م
المنيا ـ على حسينطباعة
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين تمكنت من ضبط عدد من المخالفات التموينية المتنوعة بالمرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمنتجات البترولية، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، للتصدي بكل حسم لمن يحاول استغلال المرحلة التي تمر بها البلاد، خاصة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
أكد المحافظ- في تصريحات صحفية- أن الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية والرقابية تأتي في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتكثيف الحملات اليومية، خاصة في خلال الفترة الراهنة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 38 مخالفة تموينية منها 17 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبر ناقص الوزن – عدم وجود سجلات – قضايا أخرى متنوعة)، وفى مجال متابعة الأسواق تم ضبط 1080 لتر من زيت الطعام مجهول المصدر، بالإضافة 19 مخالفة تنوعت بين (لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – عدم وجود شهادات صحية – قضايا أخرى متنوعة)، وتم ضبط مخالفتين لمحطات توزيع الطاقة والمنتجات البترولية.
أكد المحافظ- في تصريحات صحفية- أن الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية والرقابية تأتي في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتكثيف الحملات اليومية، خاصة في خلال الفترة الراهنة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 38 مخالفة تموينية منها 17 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبر ناقص الوزن – عدم وجود سجلات – قضايا أخرى متنوعة)، وفى مجال متابعة الأسواق تم ضبط 1080 لتر من زيت الطعام مجهول المصدر، بالإضافة 19 مخالفة تنوعت بين (لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – عدم وجود شهادات صحية – قضايا أخرى متنوعة)، وتم ضبط مخالفتين لمحطات توزيع الطاقة والمنتجات البترولية.
زيت طعام
زيت طعام