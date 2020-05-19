ضبط 1080 لتر زيت طعام مجهول المصدر في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين تمكنت من ضبط عدد من المخالفات التموينية المتنوعة بالمرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمنتجات البترولية، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، للتصدي بكل حسم لمن يحاول استغلال المرحلة التي تمر بها البلاد، خاصة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.أكد المحافظ- في تصريحات صحفية- أن الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية والرقابية تأتي في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتكثيف الحملات اليومية، خاصة في خلال الفترة الراهنة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 38 مخالفة تموينية منها 17 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبر ناقص الوزن – عدم وجود سجلات – قضايا أخرى متنوعة)، وفى مجال متابعة الأسواق تم ضبط 1080 لتر من زيت الطعام مجهول المصدر، بالإضافة 19 مخالفة تنوعت بين (لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – عدم وجود شهادات صحية – قضايا أخرى متنوعة)، وتم ضبط مخالفتين لمحطات توزيع الطاقة والمنتجات البترولية.