رئيس جامعة أسوان: المستشفى الجامعى سيشهد طفرة نوعية

واصل الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، زياراته التفقدية والمفاجئة للمستشفى الجامعي، بعد إعادة فتح قسم الاستقبال، لليوم الثاني على التوالي، حيث كان في استقباله الدكتور أشرف معبد، مدير المستشفى، وحسين عبداللطيف أمين عام الجامعة، وعدد من الأطباء.وأشار الدكتور أحمد غلاب، إلى تنظيم عملية دخول المرضى لقسم الاستقبال في المستشفى، بحيث يدخل المريض بمفرده أو مع مرافق واحد فقط إن كانت حالته تستدعي لذلك، ويراعي أخذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة انتشار العدوى، حيث يشترط ارتداء المرضي ومرافقيهم للكمامات أثناء دخول المستشفى، علاوة على توفير مستلزمات الوقاية اللازمة لجميع أفراد الطاقم الطبي من كمامات وقفازات، حفاظا على سلامة الجميع.وأوضح الدكتور أحمد غلاب، أن المستشفى الجامعي سيشهد طفرة نوعية بعد الانتهاء من المنشآت الطبية التي يجري العمل فيها على قدم وساق، ومنها العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ وقسم العظام، ورفع الطاقة الاستيعابية للقسم العظام الجديد وسيقام بجوار أقسام الآشعة في الطابق الأرضي، للتيسير على المرضى، ومن المقرر الانتهاء من إنشائه في نهاية شهر يونيو المقبل.وتابع "غلاب"، "أننا نسعى جاهدين لرفع كفاءة قسم عمليات وجراحات الطوارئ بالمستشفى الجامعى، مع صيانة ورفع كفاءة عيادات الباطنة لتقديم خدمة طبية تليق بأبناء أسوان والمحافظات المجاورة.