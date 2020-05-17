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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«طوارئ السودان» توصي بتمديد حظر التجول أسبوعين

الأحد 17/مايو/2020 - 10:25 م
السودان
السودان
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قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية صديق تاور، إن اللجنة أوصت مجلس الأمن والدفاع بضرورة تمديد حظر التجول (من الواحدة ظهرا وحتى السادسة صباحا) لأسبوعين آخرين، حتى نطمئن ونضمن عدم توفر فرص الازدحام والانتشار الوبائي بين المواطنين، متوقعا أن يعلن مجلس الأمن والدفاع القرار غدا، موعد نهاية فترة تمديد حظر التجول.

وأضاف تاور، في تصريحات عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، أن اللجنة توقفت كثيرا عند الموقف الخاص بانتشار الوباء في الفترة الأخيرة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية وما تلاها من إجراءات احترازية ومستوى تجاوب المواطنين مع تلك الإجراءات.

وأوضح، أن اللجنة لاحظت أنه لا يزال أكثر من 80% من المصابين في ولاية الخرطوم، لكن أيضا لمست أنه داخل ولاية الخرطوم أسهمت الإجراءات التي اتخذت خلال الأسابيع الماضية في الحد من الانتشار الكبير غير المسيطر عليه، مشيرا إلى أن اللجنة، قدرت أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه بهذه الطريقة، مع ظروف عيد الفطر المعروفة وفقا للتقاليد وأنه فرصة للتجمع والتسوق، ربما كان ذلك سببا في تفاقم الوضع بصورة كارثية، مشددا على أنه ليس هناك أي قرار بتعليق قرار حظر السفر من العاصمة إلى الولايات.

وتمنى تاور، ألا تستمر تلك الأحوال لفترة طويلة، متوقعا المراجعة الشاملة للإجراءات المتخذة بما يرفع التقييد على المواطنين ويساهم تدريجيا في عودة الحياة إلى طبيعتها.

ومن جانبه، قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، إن اللجنة استمعت إلى تقارير مفصلة من وزارة الصحة عن حظر التجول، لافتا إلى أن هناك آراء متباينة بشأنه، حيث يشير البعض إلى تزايد أعداد المصابين، وربما إن لم يكن الحظر موجودا لم نكن لنعرف إلى أي حد يمكن أن تصل الأرقام.

ودعا المواطنين إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامات من أجل تقليل فرص الاصابة بالفيروس.

جدير بالذكر أن عدد المصابين في السودان بفيروس كورونا المستجد، وصل إلى 2289، منها 97 وفاة و222 حالة شفاء، علما بأن غالبية المصابين في ولاية الخرطوم.

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