مقترح برلمانى بمنح إجازة استثنائية مدفوعة الأجر للأزواج من الأطقم الطبية

تقدمت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن منح إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لأحد الزوجين العاملين ضمن الأطقم الطبية المجابهة لوباء كورونا المستجد ولديهم أطفال دون 12 عاما.وقالت النائبة في مقترحها، إنها شهدت الفترة الماضية قفزة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بين الأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات، بشكل يدعو للقلق على كفاية أعداد الأطقم الطبية من ناحية، ومن ناحية أخرى يسبب ذلك العديد من الأزمات للأسر خاصة التي يكون فيها الزوج والزوجة من الأطقم الطبية.وأشارت إلى أن إجمالى الإصابات بين الأطباء كسر حاجز الـ230 إصابة، و11 وفيات، وهناك المئات من الإصابات بين الأطقم الطبية بشكل عام والعاملين بالمستشفيات، بجانب اتخاذ إجراءات لحماية الأطقم الطبية وتوفير الرعاية المطلوبة للمصابين منهم، وأن يتم استحداث إجراءات لحماية الأسر التي يكون فيها الزوج والزوجة من الأطقم الطبية.ونوهت النائبة بأنه إذا كان هناك زوجان يعملان ضمن الأطقم الطبية المنوط بهما مواجهة الفيروس والكشف على مرضاه ومصابيه، ولديهم أطفال أقل من 12 سنة، أن يتم منح أحدهم إجازة استثنائية لرعاية الأطفال، بحيث تكون مدفوعة الأجر.وأشارت إلى أن هذا الأمر يحمي مئات الأسر من ناحية، وأيضا يعمل على طمأنة قلوب الأطقم الطبية على أطفالهم، مضيفة: لا بد من بحث إجراءات سريعة لتطبيقه بمنح الأجازة الاستثنائية لأحدهما، وأن تكون مدفوعة الأجر تقديرا لمجهود الأطقم الطبية في هذه الفترة وتأكيد اعتراف الدولة بفضلهم والوقوف بجانبهم.