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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تقليص فترة فحص جولات المنطقة الأمنية المشتركة بين الكوريتين

الأحد 17/مايو/2020 - 05:35 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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قالت قيادة قوات الأمم المتحدة اليوم، إن فترة الفحص التي تستغرق 14 يومًا المطلوبة لجولات الكوريين الجنوبيين إلى قرية بانمونجوم الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح يمكن أن تتقلص إلى ثلاثة أيام.

وأضافت إنها تناقش حاليًا خطة تبسيط الإجراءات مع الحكومة الكورية الجنوبية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت الأمم المتحدة إن الفحص الذي يستغرق 14 يوما للكوريين الراغبين في زيارة المنطقة الأمنية المشتركة هو لائحة خاصة بكوريا الجنوبية تطبقها الأمم المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات لسول.

وتخطط قيادة قوات الأمم المتحدة للتعاون مع وزارة الوحدة لاعتماد أحكام جديدة، تسمح بحركة البشر عبر المنطقة الأمنية المشتركة، بعد تأكيد موقف الحكومة الكورية الجنوبية من عدم الاحتفاظ بالعملية التي تستغرق 14 يومًا.

وفي الوقت الراهن يستلزم استخراج التصاريح الأمنية للزوار الكوريين الجنوبيين إلى المنطقة الحدودية 14 يوما كحد أقصى بينما هناك حاجة إلى ثلاثة أيام في المتوسط للموافقة على زيارة غير الكوريين.

من المتوقع أن يقصر قرار التبسيط القادم عملية الكوريين إلى الأيام الثلاثة نفسها المطلوبة للأجانب.

وتخطط قيادة الأمم المتحدة لاستئناف الزيارات السياحية إلى المنطقة الأمنية المشتركة في أقرب وقت من الشهر المقبل بعد تعليقها في أكتوبر من العام الماضي بسبب تفشي حمى الخنازير الأفريقية في المنطقة.

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