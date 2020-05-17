رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يجدد ثقته فى طارق عامر: أدار «المركزى» فى ظرف صعب

الأحد 17/مايو/2020 - 03:20 م
طارق عامر
طارق عامر
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك ثقة كبيرة في محافظ البنك المركزي.

أضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس: "كلنا ثقة فى البنك المركزى محافظًا وإدارة، فهو أدار البنك المركزي فى ظرف اقتصادي صعب، مؤكدًا كل ثقة المجلس وثقة القيادة السياسية في البنك المركزي ومحافظه وإدارته".

وطالب عبدالعال بحذف كلمة النائب كمال أحمد فى تعقيبه على إحدى مواد مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى: حينما قال: "مينفعش يكون محافظ البنك المركزي معاه مؤهل خدمة اجتماعية" من المضبطة، قائلًا: "هذا الكلام يحذف من المضبطة تمامًا، فهناك رؤساء مجالس إدارات فى الخارج تكون لديهم مؤهلات ولا يكون لهم علاقة بالاقتصاد نهائيًا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. مدبولي: كورونا لن يختفي ويجب أن نتعايش معه

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

دار الإفتاء تستطلع هلال شوال وتعلن موعد عيد الفطر.. الجمعة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

الصور

image description

عودة المصريين من الكويت ودخولهم الحجر الصحي

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

تأجيل امتحانات الثانوية العامة لـ 21 يونيو

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

«الشيخ زايد للكتاب» تستضيف ابتسام بركات في صالون الملتقى الأدبي

«الثقافة» تحتفل بليلة القدر «أونلاين»

«في العزل» يوثق الإنتاج الفني بعد كورونا بدعم من معهد جوته

«نصوص ومشاهدات عن العمل» بوكالة بهنا اليوم