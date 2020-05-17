البرلمان يجدد ثقته فى طارق عامر: أدار «المركزى» فى ظرف صعب

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك ثقة كبيرة في محافظ البنك المركزي.أضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس: "كلنا ثقة فى البنك المركزى محافظًا وإدارة، فهو أدار البنك المركزي فى ظرف اقتصادي صعب، مؤكدًا كل ثقة المجلس وثقة القيادة السياسية في البنك المركزي ومحافظه وإدارته".وطالب عبدالعال بحذف كلمة النائب كمال أحمد فى تعقيبه على إحدى مواد مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى: حينما قال: "مينفعش يكون محافظ البنك المركزي معاه مؤهل خدمة اجتماعية" من المضبطة، قائلًا: "هذا الكلام يحذف من المضبطة تمامًا، فهناك رؤساء مجالس إدارات فى الخارج تكون لديهم مؤهلات ولا يكون لهم علاقة بالاقتصاد نهائيًا".