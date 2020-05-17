«إعادة اكتشاف الفن الإسلامي» محاضرة بالمعهد الفرنسي اليوم

ينظم المعهد الفرنسي للآثار الشرقية محاضرة «أونلاين» بعنوان «إعادة اكتشاف تاريخ الفن الإسلامي من خلال الأرشيف الحديث لمتحف اللوڤر»، وذلك مساء اليوم الأحد 17 مايو، على قناة يوتيوب الخاصة بالمعهد.يحاضر في الندوة يانيك لينتز، مديرة قسم الفنون الإسلامية بمتحف اللوڤر، وسيصحب المحاضرة ترجمة نصية للعربية مولدة تلقائيا بواسطة خدمات جوجل.وقال المعهد الفرنسي في بيان صحفي «نحن محظوظون في متحف اللوڤر بامتلاكنا واحدة من أهم مجموعات الفن الإسلامي. خلال أكثر من قرن، طور القائمون على المتحف مثل نظرائهم بعض الدراسات حول تاريخ الفن الإسلامي المخصصة لفهم القطع الأثرية: مادتها، تقنيات تصنيعها، تاريخها وسياقها الثقافي. بالطبع تلك الدراسات لا تزال أساسية. لكن السياق الحالي مؤخرًا في المتاحف يركز على دراسة المنشأ، وفي البلدان الإسلامية، فإن النهب المتزايد أو حتى التراث المعرض للخطر في أثناء النزاعات هو السبب الرئيسي وراء قراري لتطوير اتجاهات جديدة للبحث في الفن الإسلامي من خلال أرشيف متحف اللوڤر وعلى نطاق أوسع من خلال المحفوظات العامة الفرنسية».وقالت يانيك لينتز سيكون تركيزي خلال هذه المحاضرة بشكل رئيسي على ثلاث برامج بحثية تخص الأرشيف وهي: أرشيفات جاستون فييت وأندريه جودار ومشروع « جرد الأرشيف العلمي للتراث الإسلامي السوري والعراقي».سلسلة ندوات رواق ينظمها كل من الدكتور أحمد الشوكي والدكتور فريديريك أبيكاسيس وهو لقاء شهري بين المختصين المصريين والأجانب في مجال علم الآثار الإسلامية والقبطية لعرض ومناقشة أهم الآراء والنظريات المتعلقة بالتأثيرات الإسلامية والقبطية في مصر والعالم الإسلامي في مجالاتهم المختلفة سواء العمارة الإسلامية، الفن، الرسم الزخرفي، والمسكوكات.