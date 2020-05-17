رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جولة مفاجئة لرئيس جامعة أسوان بالمستشفى الجامعى (صور)

الأحد 17/مايو/2020 - 02:16 ص
الدكتور أحمد غلاب
الدكتور أحمد غلاب
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
أجري الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، جولة تفقدية مفاجئة للمستشفي الجامعي بعد إعادة فتح قسم الاستقبال، وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور أشرف معبد مدير المستشفى الجامعي، وحسين عبداللطيف أمين عام الجامعة.

وشدد الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، علي أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية على أبواب المستشفى الجامعي وأعمال التعقيم للتأكد من سلامة المترددين على المستشفى، مع توقيع الكشف على المرضى قبل دخولهم وذويهم حتى لا يتكرر إصابة الأطقم الطبية أو المرضي بفيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار إعادة الانضباط للعمل الإداري داخل المستشفى الجامعي بعد إعادة افتتاحه.

كما شدد غلاب على ضرورة ارتداء كمامة عند الدخول للجميع تحت شعار "كمامة لكل مواطن" سواء كان من العاملين أو المترددين، حرصًا على سلامتهم وللحد من انتقال فيروس كورونا، والعمل على عدم انتشاره.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن كمبوند الشيخ زايد

دار الإفتاء تستطلع هلال شوال وتعلن موعد عيد الفطر.. الجمعة

تجديد حبس مودة الأدهم 15 يومًا

إيطاليا تسجل أقل معدلات وفيات بكورونا منذ مارس الماضي

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

لاعب سلة أمريكي يطلق حملة تبرعات لاختيار فريقه الجديد

رغم إغلاقه.. رجل يتسلل إلى متحف ويلتقط «سيلفي» في أستراليا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يُصدر «أميرات مملكة الميكروبات»

بيت الشعر يقيم أمسيته الأسبوعية «أون لاين».. اليوم

فؤاد زويريق لـ ياسر جلال: حان الوقت لتبدأ مسيرة مغايرة

صدور الطبعة الرابعة من «الرحلة 797 المتجهة إلى فيينا» عن دار خطوط