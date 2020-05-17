جولة مفاجئة لرئيس جامعة أسوان بالمستشفى الجامعى (صور)

أجري الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، جولة تفقدية مفاجئة للمستشفي الجامعي بعد إعادة فتح قسم الاستقبال، وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور أشرف معبد مدير المستشفى الجامعي، وحسين عبداللطيف أمين عام الجامعة.وشدد الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، علي أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية على أبواب المستشفى الجامعي وأعمال التعقيم للتأكد من سلامة المترددين على المستشفى، مع توقيع الكشف على المرضى قبل دخولهم وذويهم حتى لا يتكرر إصابة الأطقم الطبية أو المرضي بفيروس كورونا.يأتي ذلك في إطار إعادة الانضباط للعمل الإداري داخل المستشفى الجامعي بعد إعادة افتتاحه.كما شدد غلاب على ضرورة ارتداء كمامة عند الدخول للجميع تحت شعار "كمامة لكل مواطن" سواء كان من العاملين أو المترددين، حرصًا على سلامتهم وللحد من انتقال فيروس كورونا، والعمل على عدم انتشاره.