ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» في صفوف الجيش الروسي إلى 3300

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجيش وطلاب الكليات العسكرية في موسكو وصل إلى 3،3 ألف، بينهم أكثر من 1،6 ألف عسكري.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت، أن تحاليل فيروس كورونا جاءت إيجابية، وفقا للإحصاءات الأخيرة، لدى 1622 شخصا في أجهزة إدارة القوات المسلحة والتشكيلات والوحدات العسكرية.وأضاف البيان: "أن الفيروس تم الكشف عنه لدى 18 من طلاب المدارس العسكرية، إلى جانب 1216 حالة إصابة في المعاهد العسكرية، و390 حالة بين موظفين مدنيين متعاقدين مع وزارة الدفاع".