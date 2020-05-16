رحمة المصريين مع حامل يرفض زوجها التضحية بالجنين رغم خطورته عليها (فيديو)

سلطت الحلقة 23 من برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، في موسمه الرابع، مساء السبت، الضوء على فكرة الوقوف بجانب الضعيف ومنع ترويعه، من خلال إظهار رحمة المصريين وتعاطفهم مع سيدة حامل رفض زوجها التضحية بالجنين بالرغم من خطورة الحمل على حياتها.وقدم البرنامج موقفًا تمثيليًا لسيدة حامل وزوجها، حيث تجلس السيدة على أحد المقاعد في الشارع في انتظار قدوم زوجها وهي تشعر بالخوف الشديد من إبلاغه بأن الطبيب قال لها إن لم تخسر جنينها فحياتها معرضة لخطر الموت، ومع ذلك فإن الزوج يرفض تضحية الزوجة بالجنين بالرغم من خطورة الحمل على حياتها.وظهر تعاطف المصريين في التعامل مع الموقف حيث تحدثوا إلى زوجها وأخبروه بظروفها الصحية، ومنهم من لم يتمالك أعصابه في حضور زوجها، قائلًا: "أنتِ زي أختي ولو أختي هقولها ماتعيشيش معاه ثانية واحدة"، ومنهم من قال لزوجها: "اعتبرها أختك، ترضى يحصل لها كدة؟"، لتنصحها سيدة غاضبة من الموقف: "حافظي على حياتك ويروح يشوفله واحدة تانية تخلف له".