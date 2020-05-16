المركز الإعلامي: الكنيسة هي أم المسيحيين

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، مُتحدثها الرسمي الحلقات الأحدث من حملاتها اليومية التي تخاطب من خلالها فئات المصريين المختلفة.ففي تواصل الكنيسة مع أقباط المهجر، أصدرت الكنيسة الحلقة رقم 16 من حملة " Diaries of Joy"، مستضيفة في حلقتها الأحدث من الحلمة القمص يوحنا باقي راعي كنيسة الشهيد العظيم مار مرقس للأقباط الأرثوذكس بمنطقة مصر الجديدة.كما قدمت الكنيسة الحلقة الأحدث من حملة "جدد أيامنا كالقديم.. تراث كنيستنا روح وحياة"، والتي جاءت تحت شعار "كنيسة رجاء"، للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.جاء هذا إضافة للحلقة الأحدث من حملة "أقوال البابا تواضروس الثاني"، والتي قال فيها:"أجعل دائما حياتك وبيتك يعيش حسب الوصية، ويتمتع بالوصية، ويكون الإنجيل دائما حاضرًا في كل صغيرة وكبيرة".بينما قال العلامة ترتليان، في الحلقة الأحدث من حملة "أقوال أباء الكنيسة":"الكنيسة هي عروس المسيح المذكور في نشيد سليمان، وهي أم المسيحيين".وأخيرًا شارك الأنبا تادرس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بورسعيد، في أحدث حلقات الكنيسة من يوميات الفرح، وهي رقم 25 منذ أن بدأت الكنيسة الحملة.