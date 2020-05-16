رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 مايو 2020 الموافق 23 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

المركز الإعلامي: الكنيسة هي أم المسيحيين

السبت 16/مايو/2020 - 04:18 م
القس بولس حليم
القس بولس حليم
جرجس صفوت - تريزة شنودة
طباعة
أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، مُتحدثها الرسمي الحلقات الأحدث من حملاتها اليومية التي تخاطب من خلالها فئات المصريين المختلفة.

ففي تواصل الكنيسة مع أقباط المهجر، أصدرت الكنيسة الحلقة رقم 16 من حملة " Diaries of Joy"، مستضيفة في حلقتها الأحدث من الحلمة القمص يوحنا باقي راعي كنيسة الشهيد العظيم مار مرقس للأقباط الأرثوذكس بمنطقة مصر الجديدة.

كما قدمت الكنيسة الحلقة الأحدث من حملة "جدد أيامنا كالقديم.. تراث كنيستنا روح وحياة"، والتي جاءت تحت شعار "كنيسة رجاء"، للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

جاء هذا إضافة للحلقة الأحدث من حملة "أقوال البابا تواضروس الثاني"، والتي قال فيها:"أجعل دائما حياتك وبيتك يعيش حسب الوصية، ويتمتع بالوصية، ويكون الإنجيل دائما حاضرًا في كل صغيرة وكبيرة".

بينما قال العلامة ترتليان، في الحلقة الأحدث من حملة "أقوال أباء الكنيسة":"الكنيسة هي عروس المسيح المذكور في نشيد سليمان، وهي أم المسيحيين".

وأخيرًا شارك الأنبا تادرس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بورسعيد، في أحدث حلقات الكنيسة من يوميات الفرح، وهي رقم 25 منذ أن بدأت الكنيسة الحملة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 16 مايو 2020 في الأسواق

أحمد فلوكس يغادر قسم الشيخ زايد بعد سداد الكفالة فى مشاجرته مع أفراد أمن

تجديد حبس مودة الأدهم 15 يومًا

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

تجديد حبس مودة الأدهم 15 يومًا

بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن كمبوند الشيخ زايد

إنفوجراف

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

أيام زمان

أغرب قضايا الوسط الفني.. شكوى وتحقيق مع فنانة شهيرة بسبب كعك العيد

فتحت النار على فاتن حمامة وعادل إمام.. مريم فخر الدين: نحن لسنا جاريات الشاشة العربية

«روح اوعظ نفسك الأول».. رد فعل الجمهور على «الشيخ الفنان»

شاعر أتهم بالعمل في السحر والشعوذة وديوانه أصبح لعنة

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

لاعب سلة أمريكي يطلق حملة تبرعات لاختيار فريقه الجديد

رغم إغلاقه.. رجل يتسلل إلى متحف ويلتقط «سيلفي» في أستراليا

ممثلة أمريكية تجمع 5 ملايين دولار لحماية الغوريللا فى رواندا

مواطنة بجنوب إفريقيا تطالب برفع الحظر على السجائر بسبب كورونا

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
72 عاما من المقاومة الفلسطينية الباسلة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد عبدالجواد السفطى .. أشتهر باسم الشيخ أحمد الصائم
نرمين يسر
ليست القبلات.. ولكنها الدراما التى تنقل الواقع
د. رائد العزاوى
إيران.. العدو الدائم والحاضن الشرعي للإخوان
المزيد

الثقافة

قصيدة «على باب الله» للشاعر فؤاد حداد فى بيت الشعر

«هيئة الكتاب» تتيح «حكايات الولاد والأرض» للقراء أونلاين

الجامعة الأمريكية بالقاهرة: كورونا سيؤخر إعلان نتيجة جائزة نجيب محفوظ

مهرجان «أفروليت».. كُتاب أفريقيا يواجهون إجراءات كورونا