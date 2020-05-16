«تعليم كفر الشيخ»: مد فترة تسليم الأبحاث

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استقبال المدارس للطلاب وأولياء أمورهم، لتسليم صفوف النقل والشهادة الإعدادية للأبحاث والتى تم مد فترة استلامها إلى يوم الاثنين المقبل، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازاية.وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات تتابع الموقف أولًا بأول من خلال غرف العمليات المنعقدة بديوان المديرية والإدارات التعليمية الـ13، والعمل على تقديم كل التيسيرات للطلاب فى حال تلقى أية شكاوى أو مشكلات فنية، كما تتابع أيضًا الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم أثناء تسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حرصًا على سلامة الطلاب.وشددت كشك، على ضرورة تنفيذ الجدول الزمني للاستلام الذي حددته وزارة التربية والتعليم، حتي لا يحدث أي تزاحم من الطلاب أو أولياء الأمور الذين تعذر عليهم التسليم الإلكتروني.وأثنت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على التزام العاملين بالمدارس والطلاب وأولياء الأمور بالكمامات والجونتيات والإجراءات الاحترازية والوقائية، وأسلوب تسليم الأبحاث الكترونيًا أو ورقيًا.وأكدت وكيلة الوزارة أنها كلفت جميع قيادات المديرية والإدارات التعليمية الـ13، ومديري المراحل والموجهين بمتابعة جميع المدارس، وحل أي مشكلة أثناء تسليم المشروعات البحثية، مشددة على تنفيذ تعليمات الوزارة تمامًا من حيث عدم ربط تسليم المشروعات البحثية بالمصروفات الدراسية، وأنه سوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المدارس المخالفة.