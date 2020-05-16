مكافحة المخدرات تواصل مداهمة أوكار الكيف بالمحافظات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحَوزتهما (عدد 1300 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الاتجار.ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، وبحوزتهما (عدد 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الاتجار.ضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة مركز شرطة ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته (عدد 4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الاتجار.ضبط 3 عاطلين حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، وبحوزتهم (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات – 2000 قرص لعقارى "التامول والترامادول" المخدر - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) بقصد الاتجار.ضبط (عاطلين لأحدهما معلومات مسجلة) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، وبحوزتهما (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الاتجار.ضبط (عاطلين لأحدهما معلومات مسجلة) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما (عدد 1300 قرص مخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الاتجار.ضبط (عاطل له معلومات مسجلة وزوجته) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس، وبحوزتهما (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.400 كيلو جرام – 21 قرص مخدر– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض "كتر") بقصد الاتجار.ضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام – كمية من مخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثيًا" وزنت 500 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الاتجار.ضبط (عاطل له معلومات مسجلة) حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الاتجار.ضبط (عاطلين لهما معلومات مسجلة) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، وبحوزتهما (عدد 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3.600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الاتجار.ضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 600 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة" - ميزان) بقصد الاتجار.ضبط (عاطلل له معلومات مسجلة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد، وبحوزته (عدد 6 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) بقصد الاتجار.ضبط (عاطل له معلومات مسجلة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، وبحوزته (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الاتجار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.