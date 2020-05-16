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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مكافحة المخدرات تواصل مداهمة أوكار الكيف بالمحافظات

السبت 16/مايو/2020 - 01:08 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحَوزتهما (عدد 1300 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الاتجار.

ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، وبحوزتهما (عدد 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الاتجار.

ضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة مركز شرطة ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته (عدد 4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الاتجار.

ضبط 3 عاطلين حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، وبحوزتهم (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات – 2000 قرص لعقارى "التامول والترامادول" المخدر - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) بقصد الاتجار.

ضبط (عاطلين لأحدهما معلومات مسجلة) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، وبحوزتهما (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الاتجار.

ضبط (عاطلين لأحدهما معلومات مسجلة) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما (عدد 1300 قرص مخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الاتجار.

ضبط (عاطل له معلومات مسجلة وزوجته) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس، وبحوزتهما (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.400 كيلو جرام – 21 قرص مخدر– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض "كتر") بقصد الاتجار.

ضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام – كمية من مخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثيًا" وزنت 500 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الاتجار.

ضبط (عاطل له معلومات مسجلة) حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الاتجار.

ضبط (عاطلين لهما معلومات مسجلة) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، وبحوزتهما (عدد 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3.600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الاتجار.

ضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 600 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة" - ميزان) بقصد الاتجار.

ضبط (عاطلل له معلومات مسجلة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد، وبحوزته (عدد 6 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) بقصد الاتجار.

ضبط (عاطل له معلومات مسجلة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، وبحوزته (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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