الإعلامية سناء منصور: مكنتش هشتغل مذيعة لهذا السبب

أوضحت الإعلامية سناء منصور سر رفضها للعمل كمذيعة في بداياتها، قائلة إنها لم تكن تنوي العمل كمذيعة، لأنها كان لديها مشاكل في مخارج الحروف.وأضافت الإعلامية سناء منصور خلال لقاءها ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «ten» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الجمعة، أنها كانت ترغب في العمل كمحامية، لافتة إلى أن والدها وجدها كانا قضاة، حتى أنهم أطلقوا على عائلتها عائلة "القاضي".وأوضحت الإعلامية سناء منصور، أن والدها كان يحلم أن تكون قاضية، وأكد لها أنها عندما تكبر سيسمحون للسيدات أن يعملوا بمهنة القضاء، متابعة:" عندما توفى والدي جاء لي إحساس بالرغبة في تغيير حلمي وانتقلت لكلية الآداب".